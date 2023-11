I 'mostri sacri' del rock di nuovo sul palco: tornano gli Heroes and Monsters

Domenica 3 dicembre il palco del Teatro Socjale di Piangipane torna a ospitare tre autentiche leggende dell'hard rock: gli Heroes and Monsters. La band formata dal bassista/cantante Todd Kerns (Slash & Myles Kennedy and the Conspirators, The Age of Electric, Bruce Kulick, Toque), dal chitarrista Stef Burns (Y&T, Alice Cooper, Vasco Rossi, Stef Burns League) e dal batterista Will Hunt (Evanescence, Vasco Rossi, Vince Neil, Tommy Lee, Slaughter) ritorna sul palco del Socjale dove un anno fa registrò il video del singolo "Angels never sleep". Il concerto, organizzato da Relive Eventi, si apre alle 20.45 con i torinesi i-Dea( che hanno aperto anche i concerti di Le Vibrazioni e Omar Pedrini), alle 21.30 la pausa cappelletti e alle 22 il live degli Heroes and Monster. Biglietti: 30 euro. Info e prevendite: 3274476331.