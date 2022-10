Piangipane, al teatro Socjale il concerto di Irene Grandi

Prezzo non disponibile

Il Teatro Socjale di Piangipane alza il sipario sulla sua 33esima stagione il 4 novembre, con il concerto di una grande musicista italiana, Irene Grandi, che rende il suo omaggio al blues. Un inizio di stagione esplosivo, dunque, per un cartellone di spettacoli del Socjale come sempre ricco, variegato, per un pubblico esigente e di appetiti robusti quanto differenziati.

Il 4 novembre 2022 tocca a IRENE GRANDI - Irene Grandi presenta “Io in Blues” l’atto d’amore di una delle più importanti cantanti italiane ad alcuni dei più carismatici artisti internazionali e italiani che hanno reso immortale questo genere. Un viaggio musicale che va dagli anni ’60 fino ai ’90, passando da Etta James a Otis Redding, da Willie Dixon a Tracy Chapman a Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina. Non mancano alcuni brani di Irene Grandi, ri-arrangiati in chiave rock-blues.

Biglietti: VIVATICKET - La vendita on-line terminerà il 04/11/22 23.59