Le stelle del Jazz fusion internazionale in concerto a Ravenna

Venerdì 12 aprile si conclude la stagione musicale del Ristorante Marchesini, locale che da due anni dà spazio alla musica proponendo concerti che spaziano dal jazz al pop, dai talenti locali agli ospiti internazionali, in collaborazione con alcune associazioni che si occupano di musica sul territorio.

Per il gran finale della stagione 2023-2024 è stata scelta una tappa del Never Give Up Tour del Luca di Luzio Globetrotter Project che porterà a Ravenna alcune delle stelle della scena jazz fusion internazionale tra cui il batterista Rodney Holmes e il bassista Dominique Dipiazza. La formazione protagonista della serata di venerdì è uno spumeggiante quintetto internazionale che brilla per tecnica, virtuosismo e creatività, tutto al servizio della musica. Globetrotter Project è il progetto dell’eccellente chitarrista e compositore Luca di Luzio che, per l’occasione, unisce musicisti straordinari tra talenti purissimi del jazz nazionale e star della scena jazzistica mondiale.

Chitarrista dalla verace e generosa musicalità, dalla spiccata cantabilità e dal profondo senso melodico, dal fraseggio nitido e particolarmente espressivo adornato da preziosismi armonici di pregevole fattura, Luca di Luzio è un jazzista che nell’arco della sua carriera, grazie alle sue qualità artistiche, stringe significative collaborazioni insieme a svariati musicisti di statura nazionale e internazionale come Dave Weckl, Alain Caron, Randy Brecker , George Whitty, Jimmy Haslip, Marvin “Smitthy” Smith, Rodney Holmes, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Massimo Manzi, Javier Girotto, Marco Tamburini, Max Ionata, Giancarlo Schiaffini, Bob Stoloff, Garrison Fewell, Steve Thornton, solo per elencare alcuni.

Il repertorio del concerto verterà sui due album del chitarrista: Globetrotter (2019) e Never Give Up (2022) che hanno ottenuto ottime recensioni in tutto il mondo dalle principali testate giornalistiche di settore e critici musicali. Entrambi gli album, in cui le composizioni sono siglate da Luca di Luzio, sono all’insegna di un groove netto e marcato, dove i temi sono riconoscibili e di grande appeal, ma senza mai risultare banali. Brani in pieno solco jazz fusion e latin jazz che conquistano all’istante tutti coloro che li ascoltano, sin dalle primissime misure.

Protagonisti, accanto a Luca di Luzio alla chitarra, Dominique Dipiazza al basso elettrico, Rodney Holmes alla batteria, Manuel Trabucco al sax e Angelo Trabucco alle tastiere.

Rodney Holmes, premiato ai Grammy Awards come interprete del brano “Smooth” di Santana in “Supernatural”. Un super talento dalle doti tecniche ed espressive fuori dal comune, è considerato un marziano del batterismo mondiale. Capace di spaziare dal funk fusion al main stream jazz, Rodney è noto per la sua ritmica solida e precisa, per il suo stile virtuoso ma sempre al servizio della musica.

La serata prevede cena con menù alla carta, il concerto inizia alle 21, prenotazione consigliata al numero 346 9416774.