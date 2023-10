La Jovenc & Nei Shi presentano "Gardenia": un omaggio a Billie Holiday

Sabato 21 ottobre alle ore 22:00 La Jovenc & Nei Shi, alias di Giovanni Dal Monte e Alessandro Petrillo, presenteranno dal vivo in prima nazionale l’album “Gardenia-Ten Contemporary Songs In Homage To Billie Holiday” al Clan Destino di Faenza, locale attento a nuove proposte musicali nazionali e internazionali. L’ album di La Jovenc & Nei Shi propone una versione elettronica-rock-jazz di alcuni capolavori del repertorio di Billie Holiday, riarrangiato per una versione live in duo con Alessandro Petrillo alla chitarra, tastiera e basso, e con Giovanni Dal Monte alla voce, campionatori e photo theremin.