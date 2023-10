Il concerto lirico "In Alto i Cori": così la musica rinasce dopo l'alluvione

L'Associazione Lirica Manfreda organizza il Concerto Lirico "In Alto i Cori" - la Musica rinasce dalla Solidarietà.A seguito dei drammatici eventi che hanno colpito la Romagna nel maggio scorso, anche il Coro Lirico Città di Faenza ha dovuto fare i conti con l'effetto distruttivo dell'acqua e del fango. I danni arrecati a materiale e strumentazioni sono stati ingenti, per cui alcune realtà corali di altre regioni si sono movimentate in generosi atti di solidarietà. L'Associazione ha, dunque, elaborato il desiderio di realizzare per la città di Faenza un coinvolgente evento musicale con la partecipazione di uno di questi cori, il Coro Teatro Verdi di Padova. Lo spettacolo porterà in scena il Coro Lirico Città di Faenza e i suoi solisti, nonchè il coro ospite. Vedrà inoltre la partecipazione volontaria del tenore Andrea Bianchi, nome di prestigio, già presente in passato sul palco del Masini. Dunque, uno spettacolo lirico di alta qualità e di estremo coinvolgimento per il pubblico. Per informazioni e prevendite è possibile contattare il numero di telefono 351.3993735 oppure la mail asslir.manfreda@gmail.com. Biglietti 15 euro.