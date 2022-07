"Concerto Magiko": le frequenze per il tuo benessere

Carlo Di Litta presenta: Giovedì 4 Agosto 2022 ore 21,

CONCERTO MAGIKO: "Le Frequenze del Benessere".

Concerto dal vivo con Violino ?, Campane di Cristallo e Campane Tibetane a cura del

Maestro Luca Vignali; che coccolerà il pubblico con un fiume note, basate su frequenze che accompagneranno la persona in uno stato di Armonia e Benessere pscico-fisico.



Il Concerto si terra presso "La Serra di Albert Crow", una bella e suggestiva location sotto il cielo stellato, in mezzo ai fiori e le piante. Si trova in via Traversa 16 a Godo di Russi "Ravenna".



Info e prenotazioni 338.2251483 - carlodilitta@gmail.com