L'omaggio a una delle aree più colpite dall'alluvione: a Conselice il concerto di Manuel Agnelli

Sabato 1° giugno è in programma uno speciale progetto di Manuel Agnelli, uno dei santi patroni del rock alternativo italiano, dagli Afterhours di cui è fondatore e inconfondibile frontman all’attività come solista, fino al successo televisivo come giudice di X-Factor.

La meta è Conselice, dove l’acqua sembrava non andarsene mai (ci sono voluti dodici giorni). Qui l’evento è ospitato nei terreni della CAB Massari, una delle più antiche cooperative agricole della regione ed espressione di una lunga storia di solidarietà, cooperazione e riscatto che ha conquistato la terra alla palude per coltivarla con ordine e tenacia.

L'evento è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria via mail scrivendo a tickets@ravennafestival.org. Per informazioni: 0544.249244.