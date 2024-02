Il "Massimo Tagliata Trio" live al Club Borion's in omaggio ad Astor Piazzolla

Mercoledì 28 febbraio, al Club Borion’s M.S., nel circolo Il Portoncino, in via Portoncino 4, a Ravenna, in occasione della rassegna “Parole e musica. Dedicato a …”, si terrà l’evento musicale in omaggio ad Astor Piazzolla con l’esibizione del “Massimo Tagliata Trio”, formato da Massimo Tagliata alla fisarmonica, Giuseppe Zanca al basso e Max Ferri alla batteria.

La rassegna è promossa dal Club Borion’s M.S., con il patrocinio del Comune. La serata inizierà alle 20 con la cena, mentre alle 21 si darà il via alla musica. L’ingresso è riservato ai soci, ma la tessera potrà essere acquistata all’ingresso al prezzo di 12 euro.

Il costo della serata è di 30 euro, comprensivo di menù degustazione con antipasto della tradizione, tagliatelle al ragù romagnolo, bicchiere di vino, acqua e il dolcetto alle 22. Per le prenotazioni telefonare al 333.9588835 o scrivere a marioborioni50@gmail.com.