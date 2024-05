Al Bronson l'unica tappa italiana di Micah P. Hinson

Anche Micah P. Hinson festeggia come il Bronson 20 anni di carriera, e lo fa con un concerto a Ravenna che rappresenta l'unica data italiana del suo tour. Domenica 12 maggio, alle ore 21.30, ci sarà la possibilità di ascoltare dal vivo I Lie To You, suo ultimo progetto in studio, e i pezzi più significativi della sua carriera artistica. Il palcoscenico si trasforma in una casa accogliente in cui Micah indossa i panni di un menestrello che racconta al suo pubblico numerose storie, ricche di sfaccettature diverse, utilizzando parole mai banali e piuttosto schiette.

Nato in una famiglia dalle rigide regole religiose, e passato attraverso le dipendenze in gioventù, il cantautore americano è riuscito a trasferire le sue inquietudini e paure in brani molto amati dalla critica e dal pubblico sulle due sponde dell’Atlantico. Nel 2018, dopo quindici anni di carriera, si è ritirato dalle scene, ma ora ripropone un nuovo album di inediti, scritti molti anni fa.

Costo del biglietto 22 euro in cassa e 18 euro in prevendita su Dice.