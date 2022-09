Un live "tra le Pietre di Luna" per Morgan: l'artista in concerto a Brisighella

Sabato 24 settembre alle 21 al Parco del Convento dell’Osservanza di Brisighella si tiene la chiusura del festival “Suoni e Parole: un simposio informale tra le Pietre di Luna” con il concerto di Morgan.

Il pubblico del festival potrà assistere al concerto dell'artista capace di spaziare nell'universo internazionale, che fa dell'eclettismo la sua matrice. Le definizioni di cantante e musicista vanno strette a Morgan, che ha dimostrato in più occasioni di librarsi tra le note e le parole con leggerezza e profondità. Il programma del concerto, incentrato sul cantautorato italiano ed internazionale, sarà suddiviso in tre parti: nella prima si esibirà Raffaello Bellavista che presenterà un medley del suo celebre repertorio musicale. A seguire salirà sul palco Morgan (per la parte più corposa dell’evento) e, infine, la parte finale vedrà una featuring fra i due artisti che si esibiranno in un brano ancora top-secret.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà al Teatro Masini di Faenza, ore 21. Il biglietto di ingresso (20 euro) è acquistabile presso l’ufficio Pro Loco di Brisighella o sulla piattaforma DICE.