Il concerto di Natale con la Young Musicians European Orchestra e Ramin Bahrami

Venerdì 16 dicembre, ore 21, si tiene il concerto di Natale al Teatro Alighieri di Ravenna. Protagonista, ancora una volta, la Young Musicians European Orchestra diretta da Giulio Arnolfi, ma al concerto parteciperanno anche due musicisti di fama internazionale come il pianista Ramin Bahrami e il flautista Massimo Mercelli.

La serata vede in programma brani di Vivaldi e Bach e la collaborazione di alcuni cori delle scuole del territorio. In occasione del concerto, l'associazione Malva, che rappresenta i cittadini Ucraini di Ravenna, effettuerà una raccolta di fondi per gli ospedali di Cherson e Mikolaiev. Biglietti da 5 a 26 euro.