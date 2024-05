Tra la musica dei Nomadi e l'incontro con Bartoletti ripartono gli eventi di Monte Brullo

Prezzo non disponibile

Riparte mercoledì 29 maggio la rassegna "Cena & Concerto di Monte Brullo" con l'arrivo a Faenza della storica band dei Nomadi, fondata da Beppe Carletti, che festeggia i suoi 60 anni di attività, con un disco che celebra la storia del gruppo.

Si prosegue il 5 giugno con il giornalista Marino Bartoletti intervistato e premiato da Giordano Sangiorgi e con l'omaggio a Lucio Dalla, Franco Califano e

ai grandi cantautori, a cura del pianista Maracello Romeo, accompagnato dalle voci di Milena Mingotti e altre cantautrici. Il 12 giugno, invece, protagonista la grande storia dei Matia Bazar con Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte che portano avanti i 40 anni di storia del gruppo musicale genovese.

Appuntamento invece il 10 luglio con "Romagna Voice in Tour", esclusiva di Materiali Musicali di Giordano Sangiorgi in collaborazione con Ridens. Protagonisti i quattro cantanti romagnoli di The Voice Senior: Sonia Davis, John Calzolari, finalisti all'ultima edizione, Roberta Cappelletti e Vittorio Bonetti, finalisti all'edizione dello scorso anno.