All'Under Fest un gruppo che ha segnato la storia del rap di New York: gli Onyx

Prende il via con un prequel in collaborazione con Rumâgna Unite la decima edizione di Under Fest, la rassegna hip hop con la direzione artistica dei rapper Moder e Kenzie, che si svolgerà al Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna dal 23 al 27 luglio. L'anticipo è il 20 luglio a Campiano, all’interno appunto di Rumâgna Unite, festival musicale di raccolta fondi per beneficenza.

Questa decima edizione di Under Fest ospita una serie di artisti italiani di rilievo e vanta la presenza di un gruppo rap newyorkese che ha segnato la storia del rap, gli Onyx. Tra gli artisti italiani in cartellone ci sono Willie Peyote, Nello Taver, Egreen, Kaos con Dj Craim, Claver Gold, Murubutu, Moder, Dj Fastcut, Lord Madness, Brain & Kyodo, Phedra, Zampa e tanti altri. Il festival, come da tradizione, prevede, oltre ai live, anche talk con artisti ed esperti di hip hop, cypher e battle di freestyle che, spesso, ospitano anche artisti molto giovani e, per la prima volta, un contest di breaking. Inoltre nell’area del festival allestita all’interno del Bagno Peter Pan, sulla spiaggia, a pochi passi dal mare, saranno presenti una rampa da skate e dei pannelli a disposizione dei writer. Ogni serata, infine, sarà chiusa da un dj set di Dj Dima.

Da 10 anni Under Fest scandisce le nostre vite, ci ha sempre spinto a cercare nuovi paesaggi, suoni, volti e parole - afferma Moder - è un festival che prova a ribaltare il concetto stesso di provincia: qui non essere al centro è una possibilità, non un limite. Diecianni sono un pezzo di vita troppo grande per non riflettere sul perché siamo ancora qui. Noi proviamo a raccontare il lato più sotterraneo del rap. L'hip hop è movimento e proprio in quel movimento si muove Under che arriva come un uragano per ribaltare ogni pronostico. Under è un patto tra pubblico e artisti, non c'è differenza, lo spettacolo si fa insieme, ognuno ha un ruolo ma non ci sono registi, non ci sono palchi enormi, strutture giganti ma il necessario per far suonare forte ogni barra. Non ci sono ‘main artist’ ed ‘emergenti’, conta solo ciò che sai fare e sarai dei nostri. Fare questo programma è stato un viaggio nei ricordi, dovevamo tributare tutta questa vitalità, senza nostalgia ma per ricordarci da dove veniamo e cosa ci ha portato qui. Ci saranno persone che questo festival lo hanno inaugurato, newcomer, reunion che non credevamo possibili, leggende come gli ONYX dagli Stati Uniti, fino a un ultimo giorno dove l’hip hop sarà rappresentato in tutte le sue discipline. Siamo al primo giro di boa e navigare a vista è l'unica cosa che sappiamo fare. Grazie a tutti gli artisti che hanno fatto parte di questa follia in questi 10 anni: avrei voluto avervi tutti con noi".

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito e per mantenere questo requisito Under Fest lancia una campagna crowdfunding che ha come ricompense felpe, t-shirt e gilet in edizione limitata create appositamente per celebrare questa decima edizione del festival e disponibili in esclusiva con l’adesione al "Support Under Fest". Per maggiori informazioni qui il link della campagna https://www.retedeldono.it/progetto/supporta-under-fest-10 .

Il programma

Under Prequel

sabato 20 luglio

Campiano – Via Trava 2

In collaborazione con Rumâgna Unite

Ore 21 Live di Willie Peyote, Nello Taver, Rumagna Cypher



Under Fest 10

23 - 27 luglio 2024, Bagno Peter Pan - Viale delle Nazioni, 260 Marina di Ravenna

Ingresso gratuito

Martedì 23 luglio

Ore 18 Talk "Esiste ancora un’alternativa? Discografia tra passato e presente, esistono scenari possibili di indipendenza?"

Ore 21 Live

Glory Hole Night – 10 anni di Glory Hole Records

Live di Claver Gold | Murubutu | Moder | Dj Fastcut | File Toy | Kenzie & Bleach | Sgravo | Stephkill | Fill Koi

Mercoledì 24 luglio

Ore 18 Talk "Percorsi. Egreen, figura chiave del rap italiano, ha costruito una carriera unica tra Underground e Overground"

ore 21 Cypher

Kmaiuscola | Brain & Kyodo (F.N.O.) | Lord Madness | Phedra | Dj Dima

Live di Egreen - "Dieci - Il cuore e la fame tour"

Giovedì 25 luglio

Ore 18 Talk "Nostalgia canaglia. L'hip hop compie 50 anni: il rap domina le classifiche, ma si celebra il passato con reunion e tributi. Cosa sta succedendo?"

Ore 21 Cypher

Zampa | Johnny Roy | Boiled Brains | Dj Dima

Live di Kaos & Dj Craim - "Fastidio tour"

Venerdì 26 luglio

Ore 18 Talk "L'impossibile narrazione del rap italiano. La difficile storia del giornalismo di settore in Italia"

Ore 21 Cypher

Ares Adami | Sesto Carnera & SPH | Triflusso | Dj Dima

Live di Onyx (unica data in Emilia-Romagna)

Sabato 27 luglio

Ore 16.30 Spitfire Contest - Contest di breaking

iscrizioni a partire dalle 13

Ore 21 Under Battle - Contest di Freestyle. Premio di 500 euro, iscrizioni online. A seguire djset a cura di Dj Dima e Dj Nersone aka Ciccio B

Domenica 28 luglio

Ore 17 Under Extra - Evento Off

Dj set & Apertif a cura di Dj Dima & many more