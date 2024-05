Ballate classiche e sonorità western: al Ravenna Jazz gli Opez

Una musica che indaga i suoni ballabili popolari e li rapporta alle sonorità western: è il filo conduttore degli Opez, duo formato da Massi Amadori alla chitarra e Francesco Giampaoli al contrabbasso, protagonisti di un nuovo appuntamento del festival Ravenna Jazz, mercoledì 8 maggio al Cisim di Lido Adriano (inizio alle ore 21:30). Biglietti concerto: intero euro 15; ridotto 13.

In giornata al Centro Mousiké (ore 10-13 e 14:30-16:30) si terrà anche il secondo workshop di “Mister Jazz”, nel quale la cantante Petra Magoni esplorerà i rapporti tra interpretazione e improvvisazione nell’arte vocale, rivolgendosi ai cantanti ma anche a tutti gli strumentisti.

“Social Limbo” è una danza per l’anima più che per il corpo: una balera lisergica punto di ritrovo per ascoltatori in fuga dall’orrore sonoro del presente. Tempi lenti e ariosi, da struscio sentimentale, emozioni che penetrano goccia a goccia nell’orecchio, fascino timbrico delle cose “di una volta”. Un limbo in cui è bello rifugiarsi, con la sua timbrica trasognata, i temi malinconici come una nebbia padana al diradarsi della quale si scopre un paesaggio da Far West. Uscito a fine 2023, il disco Social Limbo offre una versione più che mai concentrata della musica degli Opez, il cui organico fluido, che ruota attorno alla figura del chitarrista Massi Amadori, è andato via via modificandosi dagli esordi, raggiungendo l’estrema sintesi del duo.

Le sonorità da eterno tramonto, le melodie come illuminate da lampadine intermittenti erano già l’essenza di Dead Dance (2015), l’album di esordio degli Opez, all’epoca un quartetto più ospiti. Sin dagli inizi, il sound degli Opez non passava certo inosservato: il brano “Carlos Primero” fu scelto come colonna sonora di un video pubblicitario della casa di moda Miu Miu.

Indirizzi e Prevendite: Cisim, Viale G. Parini 48, Lido Adriano. Biglietteria serale dalle ore 20, tel. 389 6697082. Informazioni e prenotazioni telefoniche: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it. Prevendita on-line: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org.