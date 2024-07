Le musiche della Belle Epoque protagoniste al Parco della Salina 

Il "Coro Lirico Airone Città di Cervia" sarà protagonista del concerto "Bollicine e Belle Epoque", che avrà luogo venerdì 19 luglio dalle ore 19:30, presso il Parco della Salina di Cervia (in Via Provinciale Salara 6), incorniciato dal suggestivo tramonto infuocato caratteristico di questa location. Il programma musicale sarà tutto dedicato alle musiche della Belle Epoque (operetta, canzoni napoletane, caffè concerto), con una speciale sezione centrale dedicata al centenario del celebre Giacomo Puccini, nel corso della quale saranno proposti alcuni fra i più celebri arie, duetti e cori del Maestro lucchese.

Per la realizzazione dell'evento il Coro Lirico Airone Città di Cervia diretto dal Maestro Raffaella Benini, collabora con il noto soprano Nicoletta Zanini e il tenore partenopeo Gabriele Cimmino. La parte strumentale è invece affidata all'Ensemble "Caffè Concerto Iris Blu", per l'occasione in formazione di trio e composta da Milena Giannini al violino, Matteo Mazzoni al violoncello e Raffaella Benini al pianoforte. L'ingresso è libero, ma con prenotazione obbligatoria, poiché i posti sono limitati. Per prenotare affrettatevi a telefonare al numero 0544/971765 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 16:45.