Le note della Corelli risuonano al Mulino Scodellino

Domenica 26 maggio alle 18 la grande musica classica del periodo Barocco sarà protagonista nella bucolica cornice del Mulino Scodellino di Castel Bolognese: nel quattrocentesco manufatto di via Canale 7, l’Orchestra Corelli di Ravenna si esibirà in un concerto acustico per orchestra d’archi e clavicembalo concertatore, diretta dalla Maestra Chiara Cattani.

Saranno eseguite musiche di Arcangelo Corelli (Fusignano, 17 febbraio 1653-Roma, 8 gennaio 1713) compositore e violinista che certamente rappresenta una delle tante eccellenze culturali sviluppatesi lungo il Canale dei Mulini. Eccellenze che gli Amici del Mulino Scodellino intendono valorizzare con una serie di iniziative di cui questo concerto (a ingresso libero) fa parte.