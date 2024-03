Parte dalla "sua" Ravenna il giro d'Italia dell'Orchestra Giovanile Cherubini

Apre domenica la tournée degli Archi dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, che partendo da Ravenna, attraverseranno la penisola da nord a sud nel segno dei più celebri concerti di Vivaldi, ovvero "Le quattro stagioni". L’appuntamento è per il 7 aprile, alle 18 all’Auditorium di San Romualdo, “casa” dell’Orchestra a Ravenna.

L’itinerario prosegue in Trentino Alto-Adige con quattro concerti fra Trento, Merano, Vipiteno e Bressanone, per poi raggiungere l’Umbria e le Marche con gli appuntamenti a Terni e Cingoli e concludersi ad Arzano, nel territorio partenopeo, il 16 aprile. In ogni occasione, alle pagine di Vivaldi si accompagnano le letture di versi – da Petrarca a Montale, da Ada Merini ad Antonia Pozzi – affidate all’attore Lorenzo Carpinelli.



I biglietti per il concerto all’Auditorium di San Romualdo (10 euro, ridotti 5 euro) sono disponibili alla Biglietteria del Teatro Alighieri, anche telefonicamente 0544.249244 e sul sito orchestracherubini.it. L’incasso sarà devoluto alla Comunità di San Patrignano, con cui l’Orchestra ha recentemente avviato un rapporto di collaborazione.