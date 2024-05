Il rock degli Osees riapre la stagione dell'Hana-Bi

La nuova stagione live del bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna si apre martedì 28 maggio con un concerto di rock'n' roll. Guidati dall’iperattivo John Dwyer, gli Osees sono probabilmente uno dei gruppi rock più prolifici della loro generazione. Più di 20 album in studio, una solida reputazione sul palco, "IL" punto di riferimento della scena rock garage. Osees all’Hana-Bi è il primo di una serie di eventi che verrnno annunciati luno l'estate per festeggiare insieme a tutto il pubblico i 20 anni di attività di Bronson Produzioni. Appuntamento alle 21,30, ingresso libero.

Dopo le pubblicazioni del progetto Damaged Bug di Dwyer e della band free jazz Bent Arcana - entrambe con apparizioni di compagni di band degli Oh Sees - gli Osees (si noti la leggera alterazione del nome) sono tornati alla fine del 2020 con Protean Threat, un album più aggressivo e influenzato dal punk che riduceva le loro inclinazioni prog e jazz in porzioni più piccole. Nel caso in cui qualcuno avesse accusato Dwyer di rallentamento, Dwyer ha concluso l'anno pubblicando Panther Rotate, un album composto da drastici remix di canzoni di Protean Threat, escursioni elettroniche, registrazioni sul campo e una cover laterale di una canzone della prima garage band di Alice Cooper, gli Spiders.

Dwyer ha trascorso gran parte del 2021 pubblicando dischi di avant-jazz psichedelico realizzati con un cast a rotazione di compagni di viaggio, poi la band si è imbarcata in un tour nordamericano nell'ultima parte dell'anno. Quando sono tornati a produrre dischi, è stato con una serie di canzoni che rendevano omaggio alle band hardcore punk rumorose, veloci e senza compromessi di cui Dwyer era fan da giovane e che ha riscoperto durante le serrate del COVID-19. Registrato a basso costo, con un riverbero appena accennato e con una lunghezza dimezzata rispetto agli album precedenti, A Foul Form mostra la band al suo massimo livello di brutalità e presenta una cover di una canzone di uno degli ispiratori del progetto, Rudimentary Peni.