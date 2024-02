Musica e sociale: i 4Reasons al Piccadilly per la Festa della Donna

Nella serata di venerdi 8 marzo a partire dalle 21 al Piccadilly di Faenza si esibiscono i 4 Reasons, in un concerto organizzato dalla Casa della Musica di Roberta Barberini, insieme al Comune di Faenza. Durante la serata il Cral Cisa offrirà una donazione in denaro per le attività di Sos Donna e Fiori d’Acciaio di Faenza per il loro impegno a fianco delle donne. Le due associazioni saranno presenti con un banchetto informativo, mentre gli interventi saranno aperti dall’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Faenza Simona Sangiorgi

I 4Reasons proporranno il loro repertorio con brani scelti tra i pezzi storici del pop con artisti del calibro di Alanise Morisette, Simple Minds, Simply Red Tina Turner Ben Harper. La formazione è composta da Federica Placuzzi alla voce, Giuseppe Rossignuolo alla Chitarra acustica, Francesco Rossignuolo a batteria e Cajon e Massimo "Clone" Clissa al basso.

In parallelo all'evento è aperto un contest per artiste e band al femminile per esibirsi l'8 marzo al Piccadilly di Faenza scrivendo per proporre la propria presenza biografia, link e contatti fino al 19 febbraio alla e mail segreteria@materialimusicali.it con la dicitura 8 marzo a Faenza.

Inoltre si terranno alcuni momenti sul tema della giornata. Tra le artiste si lavora alla partecipazione del progetto Woman Dj di Max Monti per una presentazione a Faenza.