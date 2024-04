Dopo l'inno di Gresini per la MotoGp una serie di concerti benefici per gli Alluvionati del Liscio 

Evento speciale per gli Alluvionati del Liscio, neonata formazione faentina guidata dal fisarmonicista Alvio Focaccia e prodotta da Giordano Sangiorgi, patron del MEI e dei Santa Balera, che hanno firmato "Dai, dai, Gresini!", inno dedicato alla squadra impegnata nel motomondiale. Domenica 14 aprile il brano e il tour benefico del gruppo saranno presentati alle 14.30, al Pala Bubani di Faenza, ospiti del 17esimo trofeo "Tradizione e simpatia".

Il brano sta riscontrando molto successo, è entrato nella home page di Earone, la piattaforma di tutte le radio nazionali e regionali, ed è stato inserito nella playlist Weekly di Spotify. Il primo videoclip degli Alluvionati del liscio è arrivato a sfiorare le 100 mila visualizzazioni e adesso la formazione è pronta a una serie di iniziative che toccheranno anche alcuni luoghi simbolo dell'alluvione del 2023.

Gli Alluvionati del Liscio saranno presenti il 6 aprile alla Festa della Caritas di Faenza a sostegno delle persone più’ bisognose, il 20 aprile a Formellino di Faenza per una grande Festa di liscio, il 24 aprile all’Oasi di Brisighella, il 1° maggio a Savignano sul Rubicone per i 70 anni di Romagna Mia, il 5 maggio alla Festa nelle Aie del Molino Scodellino di Castel Bolognese con i Ballerini del Team Dance Borgo di Faenza, il 18 maggio a un evento pro alluvionati a Faenza nella zona del Borgo. In programma, inoltre, altre tappe per tutta l'estate.