Nelle note di Paolo Restani rivive al Mic la musica di Chopin, Liszt e Debussy

Per il secondo dei "Matinées Musicali" domenica 28 gennaio alle 11.15 arriva al Mic (Museo internazionale della ceramica) di Faenza il pianista spezzino Paolo Restani, artista straordinario con una carriera concertistica che, ormai da quarant’anni, lo vede protagonista nelle più importanti sedi concertistiche internazionali, più volte diretto da Riccardo Muti.

Porterà un concerto che tocca tre autori che hanno dedicato molto, quasi tutto, al pianoforte, Chopin, Liszt e Debussy. Di Chopin Restani presenterà quattro notturni, di cui quello in do diesis minore pubblicato dopo la sua morte, e due polacche, tra cui la famosa “eroica”, il brano che forse identifica maggiormente il celebre pianista polacco. Scritto nel 1842, questo brano è stato usato, a volte in modo improprio, per film, cartoni animati, pubblicità e anche per canzonette, tanta è la sua fama.

Di Franz Liszt, invece, nato l’anno dopo Chopin ma vissuto molto di più, saranno eseguiti due celebri brani tratti dagli Années de Pèlerinage, il n. 5 ispirato a un sonetto del Petrarca e il n. 7 Après une lecture du Dante. Di Debussy, Restani presenterà tre brani “sciolti”, ossia che non appartengono a raccolte o a opere particolari: Elegie, l’ultimo pezzo composto da Debussy per pianoforte, Reverie e La plus que lent, quest’ultimo uno scherzo giocato in maniera un po’ irriverente verso il valzer lento, forma musicale molto in voga tra fine Ottocento e inizi Novecento.

Paolo Restani è uno dei pianisti italiani più famosi a livello internazionale. In trentacinque anni di carriera ha dato concerti in molti dei più importanti centri musicali del mondo, distinguendosi per un personalissimo tratto interpretativo in costante maturazione.



