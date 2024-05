Per "Musica Inaudita" a Milano Marittima concerto delle "Pelli Verdi"

Domenica 12 maggio alle 18.30 per la rassegna "Musica Inaudita" a Milano Marittima, al lupo340, vanno in scena le Pelli Verdi, gruppo formato dalla cantante turca Bayza Cakir, Lorenzo D’Erasmo alle percussioni, Guglielmo Prati all’elettronica e Walter Prati al violoncello/elettronica: quattro diversi musicisti, accomunati dal desiderio della trasformazione e del cambiamento, che si ritrovano nell’universo dell’ascolto sonoro senza etichette o classificazioni.

Walter Prati svolge attività di ricerca musicale, da sempre orientata verso l’interazione fra strumenti musicali tradizionali e nuovi strumenti elettronici, frutto dell’applicazione informatica al mondo musicale. Significativi gli incontri artistici con il chitarrista americano Thurston Moore (componente del gruppo Sonic Youth) e con il cantante inglese Robert Wyatt, con i quali ha realizzato progetti discografici e performance live.

Guglielmo Prati, da sempre amante della club culture e del disco in vinile, si inserisce attivamente nel panorama milanese, dove cresce da un punto di vista musicale come dj e accresce le proprie capacità organizzative stringendo rapporti all’interno dei migliori club. Un forte interesse verso l’ambito della produzione e dell’analisi musicale, lo porta a iscriversi alla facoltà di musica elettronica del conservatorio di Milano G. Verdi, dove entra in contatto con le diverse sfaccettature della musica elettronica anche nell’ambito accademico, puntando sempre a una rivisitazione nell’ambito del club.

Beyza Cakir è invece da sempre interessata alla musica psichedelica-folk della Turchia. Curiosa di conoscere i diversi generi musicali di tutto il mondo, definisce la sua musica come un viaggio di esperienze in diverse mentalità e la fonde con i suoni orientali dell’Anatolia. Nel 2022 è entrata a far parte del progetto Ife con la sua voce orientale e le sue ispirazioni di musica e poesia sufi.

Percussionista poliedrico con una solida formazione classica e contemporanea, Lorenzo D’Erasmo fin dalla giovane età si interessa alla musica del ‘900 collaborando con vari ensemble come MDI ensemble, Sentieri selvaggi e Divertimento Ensemble. Negli ultimi anni ha sviluppato lo studio dei tamburi a cornice, approfondendo i repertori di riferimento dello strumento, quali il repertorio turco/arabo, quello mediterraneo fino ad arrivare a uno studio profondo del repertorio e l’interpretazione della musica antica.

L'ingresso è libero. La cucina è aperta nelle sere di concerto. Informazioni e prenotazioni: 345 6638289 - Via XXVII TRAVERSA - Arenile, 340, 48015 Cervia; info@lupo340.com.