Il tributo di Raffaello Bellavista a Dante e alla Divina Commedia

Giovedì 12 agosto, alle ore 21, nella Basilica di San Francesco a Ravenna si terrà il concerto del maestro Raffaello Bellavista. Il pianista, cantante lirico e compositore presenterà al pubblico un recital con una prima parte in piano solo, incentrata su alcune delle composizioni più emblematiche del repertorio pianistico, a partire dalla "Dante sonata" di Franz Liszt, mentre nella seconda parte accompagnato al pianoforte dalla pianista Maria Laura Berardo canterà alcune arie d'opera.

Il repertorio scelto, come spiegherà durante il concerto l'artista ravennate, è legato in maniera simbolica al viaggio intrapreso dal Sommo Poeta nella Divina Commedia e sarà ricco di sorprese: accanto alle composizioni dei grandi maestri del passato anche brani scritti da Bellavista per Dante. Il concerto dedicato al Settecentenario della morte di Dante Alighieri vedrà i saluti iniziali del vicesindaco Eugenio Fusignani. L'ingresso a offerta libera avverrà nel rispetto della normativa vigente e con la presentazione del green pass. E' consigliata la prenotazione chiamando il 3478840670.

