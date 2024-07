Jazz e crossover: Pop Fusion Orchestra e Marco Pierobon protagonisti a Ravenna della “Silent Experience” 

Martedì 16 luglio alle ore 21.15 nella storica Piazza San Francesco a Ravenna la Pop Fusion Orchestra diretta da Jacopo Rivani condividerà il palcoscenico con il grande trombettista Marco Pierobon in “Silent Experience”, una serata di jazz e crossover che si preannuncia memorabile. A dare il titolo al concerto è la linea “Silent”, la gamma di strumenti elettrici scelta dalla Pop Fusion Orchestra, che inaugura così la sua collaborazione con la storica azienda giapponese Yamaha, portando in concerto strumentazione e tecnologia ad altissima qualità sonora, per un’esperienza di ascolto dal vivo eccellente e totalizzante.

Il programma del concerto passa dal Concerto in Mi bemolle per tromba e archi di J.B.G. Neruda, compositore settecentesco, a un’icona del Novecento come George Gershwin, con le sue “Songs for Orchestra” e pagine tratte dall’opera “Porgy and Bess”, per proseguire poi con altri titoli a sorpresa.

Nata nel 2021 dall’esperienza decennale de La Corelli, la Pop Fusion Orchestra rappresenta un progetto innovativo che trasporta le competenze dell’Orchestra Corelli dal classico sinfonico al pop e crossover, guidata da direttore artistico e musicale Jacopo Rivani. L’orchestra si è distinta per la qualità delle sue esecuzioni e per l’approccio sperimentale, collaborando con le principali rassegne del panorama artistico nazionale e internazionale (Ravenna Festival, Mittelfest, Macerata Opera Festival, MusArt Festival), firmando importanti progetti discografici e partnership con artisti quali Goran Bregovi?, Marco Pierobon, Neri Marcorè, La Rappresentante di Lista, Stefano Cabrera, Claver Gold, Moder, i FASK, Margherita Vicario, Colapesce & Dimartino.

“Silent Experience” vedrà il ritorno accanto all’Orchestra proprio del grande Marco Pierobon, tra i maggiori solisti del panorama attuale e vecchia conoscenza artistica de La Corelli: un trombettista semplicemente geniale, che ha fatto della versatilità la sua vera cifra artistica, regalando in questi anni grandissime performance al pubblico internazionale, sia in veste di solista che di “mattatore” musicale, insieme agli istrionici e impareggiabili “Gomalan Brass”.

Il concerto va in scena nell’ambito della rassegna “Ravenna Bella di Sera”, che anche quest’anno anima le piazze e le vie del centro storico di Ravenna, trasformando i luoghi emblematici della città in un grande palcoscenico per cittadini e turisti. La rassegna è promossa dal servizio Turismo grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con molteplici realtà locali.

Sponsor tecnico dell’evento è Yamaha, fornitore del parco strumenti Silent di alta qualità in dotazione alla Pop Fusion Orchestra. L’ingresso al concerto è gratuito. Per informazioni: info@lacorelli.it.