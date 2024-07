Per le "Stelle di Galla Placidia arriva in piazza l'omaggio a Puccini

Nuovo appuntamento per la rassegna musicale estiva “Le Stelle di Galla Placidia”, organizzata dall’Ensemble Mariani in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune di Ravenna e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Venerdì 19 luglio alle 21.15 in piazza San Francesco è in programma lo spettacolo “Innamorato perdutamente dell’amore - Omaggio a Puccini".

Il concerto è dedicato a Puccini e alle eroine delle sue opere; una galleria di ritratti femminili di donne che hanno fatto dell’amore il fine ultimo della loro vita. Si percorrerà la storia della vita del Maestro attraverso i personaggi femminili che sono stati parte della sua esistenza affettiva e sentimentale fin dall’infanzia. In programma brani celebri tratti da Bohéme, Manon Lescaut, Turandot, Tosca e Madama Butterfly.

Sul palco Valentina Garavaglia, soprano; Rebecca Brusamonti, soprano; Xinrui Liu, tenore; Angiolina Sensale, pianoforte. Ingresso libero senza prenotazione. Per informazioni www.ensemblemariani.it.