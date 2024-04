Crossroads, Danilo Rea, Roberto Gatto con le loro figlie sul palco a Russi

Per i due concerti che porterà al Teatro Comunale di Russi il festival Crossroads protagonista sarà pianista Danilo Rea, che sarà al centro di entrambe le serate. La prima, giovedì 25 aprile alle ore 21, lo vedrà condividere il palco con il batterista Roberto Gatto e le figlie di questi due protagonisti assoluti del jazz nazionale, Oona Rea e Beatrice Gatto, entrambe cantanti. È il Generation’s 4tet, una vera questione (musicale) di famiglia.

Una serata musicale dal sapore domestico, solo che il salotto in cui si entra è quello dei più ammirati artisti del nostro jazz nazionale. Insieme sin dagli esordi (nel 1975 come Trio di Roma assieme a Enzo Pietropaoli), Rea e Gatto ci introducono ora a una nuova generazione e alla sua peculiare sensibilità nel fare musica.

Le canzoni che uniscono padri e figlie includono classici della tradizione jazzistica, rielaborazioni del songbook internazionale, composizioni originali, dando spazio anche ai lavori che le due ragazze hanno presentato in tempi recenti.

