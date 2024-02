Dopo Sanremo il primo tour: i Santa Balera al centro commerciale di Ravenna

Sarà il centro commerciale Esp, il 1° giugno, a ospitare la prima tappa ravennate del tour dei Santa Balera, l'ochestra che ha "trasformato l'Ariston nella più grande balera d'Italia" nella sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Nella serata di mercoledì 7 febbraio, il teatro Ariston ha visto la performance dell'orchestra di giovanissimi del liscio, con età media sui 20 anni. Sono stati 13 milioni e 500 mila gli spettatori in tv che in quella serata hanno cantato e ballato Romagna mia con la nuova orchestra Santa Balera, premiata da Amadeus.

Infatti, il brano di Secondo Casadei pubblicato nel 1954 che è diventato popolare nel mondo: un inno di condivisione che festeggia i 70 anni è stato presentato sul palco del Teatro Ariston al 74° Festival della canzone italiana premiato in diretta con una Targa Siae per i suoi 70 anni. Intanto il video della loro esibizione supera le 200 mila visualizzazioni.

L'orchestra si è già ritrovata in sala prove per allestire una scaletta rivisitata dei principali Giganti del Liscio, alcuni inediti e altri brani particolari per prepararsi a un tour che porti il nuovo liscio a un nuovo pubblico a partire dalla prossima primavera. Inoltre stanno lavorando a importanti date in occasione della Festa dei Portici a Bologna, della Notte Rosa sulla Riviera Adriatica e in tanti altri importanti appuntamenti.

I musicisti dei Santa Balera sono: Matilde Montanari, Emanuele Tedaldi, Loris Casadei, Kevin Cimatti, Christian Di Giacomo, Carlotta Marchesini, Andrea Medri, Riccardo Monti, Nicolò Quercia, Samuele Sangiorgi e la Dj Martina Gaetano. Con loro ci sono sempre i Giovani Ballerini di Romagna di Santa Balera.