Il tour dei Santa Balera chiude con un concerto a Faenza al Premio Tamburini

Il 4 ottobre, quando si dovrebbe svolgere il Mei, i Santa Balera saranno protagonisti a Faenza di una esibizione nella giornata dedicata al Premio Arte Tamburini. Si trattta dell'ultima data comunicata del tour dell'orchestra che sarà impegnata in una serie di concerti a partire da maggio per tutta l'estate.

Tra gli appuntamenti, infatti, c'è anche quello del 1° giugno al centro commerciale Esp di Ravenna. I Santa Balera, l'orchestra che ha "trasformato l'Ariston nella più grande balera d'Italia" nella sua partecipazione al Festival di Sanremo, sono a lavoro in sala prove per allestire una scaletta rivisitata dei principali giganti del liscio, alcuni inediti e altri brani particolari per prepararsi a un tour che porti il nuovo liscio a un nuovo pubblico a partire dalla prossima primavera. Inoltre stanno lavorando a importanti date in occasione della Festa dei Portici a Bologna, della Notte Rosa sulla Riviera Adriatica e in tanti altri importanti appuntamenti.

I musicisti dei Santa Balera sono: Matilde Montanari, Emanuele Tedaldi, Loris Casadei, Kevin Cimatti, Christian Di Giacomo, Carlotta Marchesini, Andrea Medri, Riccardo Monti, Nicolò Quercia, Samuele Sangiorgi e la Dj Martina Gaetano. Con loro ci sono sempre i Giovani Ballerini di Romagna di Santa Balera.