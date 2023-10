La diciottenne Sofia Donato protagonista alla rassgna "Giovani in Musica"

Alla Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna prosegue la rassegna “Giovani in Musica” dell’associazione Angelo Mariani, che lunedì 9 ottobre, dalle 17, ospiterà la pianista Sofia Donato. Oggi diciottenne, ha iniziato a suonare il pianoforte a cinque anni e mezzo. Dal 2019 studia con il maestro Ingrid Fliter all’Accademia Pianistica di Imola e con il maestro Mauro Minguzzi presso la Scuola Musicale Malerbi di Lugo.

Ha ottenuto risultati importanti in diversi concorsi nazionali e internazionali, dal primo assoluto nella propria categoria nel Virtuosi per Musica di Pianoforte di Usti nad Labem (Repubblica Ceca) nel 2014 fino ai premi ottenuti nel 2022: vincitrice del concorso Enrico Galletta di Livorno, primo assoluto della propria categoria all’International Piano Competition di Radovljca (Slovenia) e al Rospigliosi di Lamporecchio, premio speciale della giuria al Premio Alkan per il virtuosismo pianistico a Milano, primo assoluto al Concorso Strumentistico Nazionale Città di Giussano e “Premio musicale giovani talenti” assegnatole dal Lions Club Bologna in collaborazione con l’Accademia Pianistica di Imola.

Nel 2021 è stata selezionata per l’incisione dell’opera di Robert Schumann “Il Carnevale di Vienna, op. 26”, all’interno del Progetto Schumann dell’Accademia Pianistica di Imola.

La pianista interpreterà Sonata in mi minore di Franz Joseph Haydn, "Fantasia" in fa diesis minore op. 28 di Felix Mendelssohn, Scherzo in si minore op. 4 di Johannes Brahms, Sei pezzi per pianoforte di Ottorino Respighi e Sonatina op. 40 di Maurice Ravel.