Una grande serata di beneficenza per ricordare Titta a un anno dalla scomparsa

É in memoria del cantante ravennate Giuseppe Tittarelli in arte "Titta" che, a un anno dalla sua scomparsa, venerdì 27 agosto si terrà una serata presso la casa dell’Agnese - casa del diavolo in via destra Senio 88 ad Alfonsine e che vedrà la partecipazione di vari artisti ravennati. Il ricavato dell’evento, organizzato da Santalbirra e dal comitato "amici di Titta", verrà devoluto in beneficenza. Costo della cena 25 euro (menù: lasagne romagnole, spiedini di carne ai ferri, vino e acqua). Inizio serata alle 20. Per info e prenotazioni telefonare al 3409074158. In caso di pioggia l’evento verrà annullato.

Giuseppe Tittarelli in arte “Titta” nasce a Ravenna il 20 maggio 1969. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel campo cinematografico, infatti nel 1990 all’età di soli 21 anni si trasferisce nella capitale per entrare nel mondo del cinema. Per mantenersi economicamente accetta qualsiasi tipo di lavoro: cameriere, fattorino, lavapiatti,parcheggiatore. Nel 1991 collabora alla realizzazione di alcuni festival cinematografici piuttosto prestigiosi quali “Europa Cinema” che si svolge a Viareggio e “Le Grolle d’Oro” di Saint Vincent, e anche il “Premio Solinas”, concorso per sceneggiatori. Il suo carattere schivo e riservato non gli permette di inserirsi nel difficile mondo patinato del cinema, e così dopo due anni di permanenza nella capitale decide di tornare nella sua città natale, ma non prima di aver partecipato come “figurazione speciale” in un film dal titolo “Persone perbene” con Massimo Ghini ed Elena Sofia Ricci e diretto da Francesco Laudadio.

Nel 1992, tornato stabilmente a Ravenna fonda “Titta e le Fecce Tricolori” e ben presto il gruppo diventa una band di culto. Nel 1994 partecipano a “Segnali di fumo” su Videomusic, dopo avere girato l’Italia in lungo e in largo grazie alla partecipazione ad “Arezzo Wave on the Rocks”. Pubblicano diversi cd tra cui “Uomini” che vede la partecipazione straordinaria di Freak Antoni degli Skiantos, loro guru e illustre predecessore. Nel 1998 il gruppo si scioglie una prima volta per poi ricominciare nel 2001. Nel 2004 Titta esordisce alla scrittura e pubblica un libro autobiografico dal titolo "Palle cinesi". Nel novembre del 2005 lo scioglimento definitivo. Dal 2007 Titta continua l'avventura musicale come solista realizzando altri cd di canzoni inedite. Nel 2017 firma un contratto discografico con l'etichetta indipendente PMS Studio con cui pubblica l'album "Canzoni di Provincia".

