"Dai Timoria ad oggi", lo show elettroacustico di Omar Pedrini per Ferragosto

Al Finisterre Beach di Marina di Ravenna si festeggia Ferragosto con un ospite di grande calibro. Il 15 agosto, alle 22, arriva infatti sulla spiagggia il concerto elettroacustico di Omar Pedrini, uno show "Dai Timoria ad oggi". Una serata di “teatro canzone” che svela un lato di Omar più intimista e lo colloca tra i grandi di questo nobile filone espressivo.

Omar Pedrini è un artista perennemente in tour e già con il titolo di questo spettacolo vuole mettere in luce la sua duplice anima artistica, quella del cantautore-musicista-rocker e quella poetica dello storyteller. Nel concerto, che vede al suo fianco uno dei suoi chitarristi (il giovane Simone Zoni, figlio d’arte e “ragazzo di bottega” di Omar), il guerriero interpreta in un’ora e 40 minuti le canzoni più significative della sua lunga carriera con i Timoria, per i quali Omar era autore della quasi totalità di musiche e testi, e di quella da solista, durante la quale ha realizzato 6 album, passando per i tre Festival di Sanremo - due con la band e uno da solista - senza farsi mancare qualche cover, come omaggio ai grandi della musica che lo hanno influenzato da ragazzo. Fra un brano e l’altro, Omar racconta con maestria aneddoti, recita poesie, svela i natali delle sue canzoni e soprattutto la sua anima, con la verve dello storyteller che il pubblico ha conosciuto negli anni sia nei suoi programmi televisivi realizzati per Rai 2, Rai 5, Sky Arte, sia in teatro.