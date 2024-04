Da Vasco al Teatro Socjale: sul palco il chitarrista Stef Burns

Un mese di aprile con eventi "fuori porgramma" importanti al Teatro Socjale di Piangipane. Venerdì 12 aprile si tiene la "Sociale Night Fever", evento classico con i "dilettanti allo sbando" che si esibiscono su brani anni '70 e '80 in un concerto di beneficenza. Il concerto inizia alle 21, pertura porte alle 20. Prevendita biglietti bar Conte Max a Ravenna (via di Roma, 147).

Serata clou di questo mese sarà il ritorno live di Stef Burs, il chitarrista statunitense che da anni incanta i fan di Vasco Rossi imbracciando la sua Fender Stratocaster. Sul palco, sabato alle 21.30 (apertura cancelli alle 20.30) sarà affiancato dalla sua band formata da Juan Van Emmerloot (batteria e voce) e Paola Zadra (basso e voce) per una tappa del "Stef Burns Legue - Boys are back in town" tour 2024.

Il 24 aprile, infine, Will Hunt sarà protagonista sul palco con Clayton Sturgeon (Voce e chitarra) e Steve Armeli (basso) in una serata dedicata ai mitici Nirvana. Apertura porte ore 20.30, inizio concerto ore 21.30.

I biglietti per Stef Burns e Will Hunt sono disponibili a questa pagina. Nella pausa si potranno degustare i cappelletti del Socjale.