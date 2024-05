Al Goldoni si ripercorre la storia di Sanremo con l'Orchestra della Scuola di Musica

Mercoledì 29 maggio alle 20.45, presso il Teatro Goldoni di Bagnacavallo, l’Orchestra della Scuola Comunale di musica, gestita dall’associazione Doremi, propone il concerto “Sanremo Story”, un viaggio attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana dagli anni Cinquanta a oggi. Composta da circa sessanta elementi fra musicisti e coro, l’orchestra è diretta dal maestro Alessandro Guidi.

Ingresso: 5 euro (gratuito fino a dieci anni). La prevendita è prevista dal 22 al 24 e dal 27 al 28 maggio dalle 15 alle 19 presso la Scuola Comunale di musica, in via Togliatti 2 a Bagnacavallo, oppure per telefono al 348 6940141. La sera dello spettacolo la biglietteria aprirà alle 20.

Informazioni: www.associazionedoremi.altervista.org; associazionemusicaledoremi@gmail.com.