Da X Factor al Frogstock: gli Stunt Pilots aprono la kermesse di Riolo 

Il Parco Fluviale di Riolo Terme è pronto ad aprire le porte alla 29° edizione di Frogstock. La prima serata del festival (21 agosto) vedrà, come nelle precedenti sette edizioni, una collaborazione con l’Avis provinciale allo scopo di avvicinare i giovani all’importante gesto della donazione. Ad inaugurare Frogstock 2024 saranno gli Stunt Pilots, freschi della partecipazione ad X Factor 23.

Gli Stunt Pilots sono nati nel 2020 e ottengono visibilità dopo il recente percorso a XFactor Italia, dove convincono ogni puntata sempre di più un pubblico che decide di premiarli facendoli arrivare fino al secondo posto. Band funk rock dal piglio pop e frizzante, di base a Milano, sono: Zo Vivaldi (a.k.a. Lorenzo Caio Sarti; chitarra e voce principale), Moonet (a.k.a. Simone Colombaretti; basso) e Farina (a.k.a. Emanuele Farina; batteria). Tutti e tre hanno seguito un percorso simile: esordi rock'n' roll; elettronica e tanto computer nella fase dai 17 ai 22 anni, poi ritorno allo strumento dettato dalla voglia di sfogare l'energia rock "repressa durante la pandemia". Il filo che li unisce è sempre e comunque la necessità di "Stepping out of the comfort zone", come suggerisce il nome che hanno dato al loro progetto: "Uno Stunt Pilot si impegna per interrompere il percorso dettato dal pilota automatico – ragione di tanti rimpianti – spingendosi a uscire dalla comfort zone per vivere il proprio potenziale", spiegano.

Si autoproducono e le batterie le registrano con uno smartphone: "Per noi è fondamentale rimanere nel flow perché le parti musicali che ci gasano di più sono quelle registrate d'istinto, in pochi minuti, in sala prove", dicono a proposito dei due singoli all'attivo, Imma Stunt e Confetti – nata dalla collaborazione con il rapper statunitense emergente Juice Judah.