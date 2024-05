Un mix di suoni e culture: i Supermarket presentano l'album "ItaloBarock(Q)"

Nuovo appuntamento con i concerti a ingresso gratuiro al Lupo 340. A esibirsi, domenica 26 maggio alle 18.30, sarà la formazione Supermarket, che presenterà il nuovo lavoro ItaloBarock(Q).

Supermarket è un progetto fondato dal chitarrista Alfredo Nuti nel 2010, la cui ricerca è orientata a un continuo riprocessamelo elettronico ed elettroacustico di generi musicali noti, prevalentemente di origine “Exotica”, ma non solo. La musica tropicale (in un'accezione molto vasta) e l'elettronica giapponese anni ‘80; il free jazz e la tradizione della colonna sonora “all’italiana”, sono solo alcuni degli elementi che stanno alla base di questo progetto, il cui nuovo album ItaloBarock(Q) è in uscita in questi giorni.

La formazione attuale, che proporrà il disco nuovo per la prima volta dal vivo a Lupo 340, è composta da Alfredo Nuti “dal Portone” (chitarra elettrica, chitarra midi, sintetizzatori, campionatore e clarinetto); Marcello “Gianduia” Detti (ottoni, percussioni e conchiglie polinesiane); Carlo Vallicelli (batteria e campionatore). Ingresso libero.