Al via da Torino il tour nazionale del musicista romagnolo Cortesi. Tra le tappe anche Bagnacavallo

Partirà da Torino il 9 maggio e il 18 farà tappa anche al Castellaccio di Bagcavallo, il tour di Antonio Cortesi, violoncellista di Lugo che presenta dal vivo in concerto ‘A Delicate Revolution’, il disco di debutto pubblicato ad aprile scorso. Cortesi si avventura in territori musicali inesplorati con 16 capitoli tra musica ambient minimale e neoclassica.

La musica di ‘A Delicate Revolution’ è registrata su un violoncello Custode Marcucci realizzato nel 1926. Lo strumento, creazione del quasi analfabeta liutaio romagnolo Custode Marcucci, aggiunge un livello di significato storico unico all'album. Cortesi trova bellezza nell'imperfezione, esplorando gli impulsi più ingenui verso la bellezza con ogni composizione.

Antonio Cortesi, laureato in violoncello e musica da camera con lode, ha intrapreso un percorso di carriera fuori dagli schemi. Formatosi in Italia, Inghilterra, Paesi Bassi e Spagna, ha partecipato a masterclass con influenti violoncellisti contemporanei come D. Geringas, N. Gutman, G. Gnocchi, R. Wallfisch e H. J. Jensen. Appassionato del mondo digitale, Cortesi ha coltivato una vivace e internazionale comunità di amanti della musica attraverso i suoi canali sui social media.