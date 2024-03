La Corelli porta in teatro a Brisighella “Le quattro Stagioni” di Vivaldi

Prosegue al Teatro Comunale "Maria Pedrini" di Brisighella la nuova stagione musicale de La Corelli. In attesa della riapertura del Teatro, sarà come sempre il Foyer del "Pedrini" a ospitare i concerti, a firma del direttore artistico e musicale Jacopo Rivani. Con un cartellone che spicca per varietà e articolazione, la stagione intitolata "Itinerari Sonori" propone dieci appuntamenti con la grande musica di tutti i tempi.

Il secondo appuntamento della rassegna è quello con l'intramontabile ciclo de "Le Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi, in programma domenica 10 marzo alle 21, concepito in forma di spettacolo musicale-coreutico con le coreografie dei ballerini di Artemisia Danza.

L'Orchestra La Corelli, guidata da Chiara Cattani, clavicembalista e direttrice ospite principale per il 2024, accompagnerà la performance al violino solo di Nicolò Grassi, già spalla dell'Orchestra Corelli, vincitore di concorsi solistici e cameristici in ambito nazionale e internazionale e violino secondo di spalla presso la storica e prestigiosa Orchestra Colonne di Parigi.

Prima del concerto nel foyer, alle 20, verrà inaugurata la mostra "Donne in luce", l'esposizione di opere realizzate dalle artiste del territorio promossa dal Comune di Brisighella.

I biglietti sono prenotabili all'indirizzo mail biglietteria@lacorelli.it o al numero 353.4642261 (intero: 10 €, ridotto under 25: 5 €).