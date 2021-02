Concorsi letterari, tornano i premi per racconti e romanzi di GialloLuna NeroNotte

Importanti novità per tutti gli aspiranti scrittori. Il festival GialloLuna NeroNotte rinnova anche nel 2021 i suoi concorsi per romanzi e racconti inediti di genere giallo, noir e thriller. E' stata lanciata la nona edizione del concorso per racconti inediti, sempre in collaborazione con Il Giallo Mondadori. I lavori dovranno arrivare alla segreteria del premio entro la mezzanotte del 30 giugno. Il racconto vincitore, oltre a essere premiato durante la 19^ edizione del festival GialloLuna NeroNotte, che si terrà a Ravenna nell’ottobre 2021, sarà pubblicato su un volume della collana Il Giallo Mondadori.

Anche Clown Bianco Editore continua a essere a fianco dell’attività di GialloLuna NeroNotte e dell’Associazione culturale Pa.Gi.Ne., quindi si ripete anche il concorso per romanzo inedito. Per gli interessati a questa sezione il termine ultimo per far arrivare gli elaborati è il 24 agosto 2021. Il premio consiste nella pubblicazione sia in formato cartaceo sia in formato digitale (ebook) del romanzo vincitore sotto il marchio Clown Bianco Edizioni.

Per informazioni dettagliate sulla partecipazione ai concorsi è consigliabile consultare i bandi presenti sul sito gialloluna.com