Concorso letterario "Il racconto in 10 righe": tutto pronto per la premiazione

Lunedì 17 luglio alle 21, presso il chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo, ci sarà la premiazione della ventitreesima edizione del concorso letterario “Il racconto in 10 righe”, nato nel 2000 da un’idea di Pierluigi Papi. Lo storico concorso, indetto e curato dalla Biblioteca comunale “G. Taroni”, ha visto quest’anno la partecipazione di 19 autrici e 27 autori per la categoria Adulti e 10 partecipanti per la categoria Under 14, provenienti dalle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna e Ferrara. Il concorso era rivolto ai soli residenti nella regione Emilia-Romagna.

Gli elaborati, che dovevano ispirarsi al tema della città e non superare le 10 righe per un massimo di 910 caratteri spazi inclusi, sono al vaglio della giuria composta da lettrici, bibliotecari, operatori culturali, giornalisti e book blogger. Lo scorso anno vincitrice della categoria Adulti è risultata Silvia Montanari di Ravenna, seguita da Roberto Sabatini, sempre di Ravenna e da Claudia Gianstefani di Sant’Agata sul Santerno. A vincere la categoria Under 14 è stata Cecilia Emiliani, classe 2009, di Lugo. Altri racconti sono stati segnalati. Il chiostro delle Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1. Ingresso libero.