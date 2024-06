Sfida a colpi di chitarre e batterie per band under 18: torna il Pavone rock

Domenica alle 18.30 torna, dopo parecchi anni, il Pavone rock, kermesse musicale dedicata alle band under 18 del circondario faentino, organizzata dall’Associazione Pavone d’Oro, in collaborazione con la scuola di musica Artistation e il patrocinio del Comune di Faenza. L’evento, ospitato nel rinnovato palco all’aperto dell’Arena Borghesi, rappresenta il culmine di un intenso lavoro di collaborazione tra l’Associazione Pavone d’Oro e la scuola di musica Artistation, volto a riportare la musica al centro dell’aggregazione e della formazione delle giovani generazioni. Questa edizione vede la partecipazione di cinque promettenti band locali, suddivise in due categorie: under 15 e under 18.

Ad alternasi sul palco saranno i Chief’s Kids, Whimistical Bees, Allvert, Bliss e Stage Thundering, che offriranno al pubblico performance di cover e brani inediti, promettendo una serata ricca di energia e talento. A chiudere la serata ci saranno ospiti speciali, che aggiungeranno un ulteriore tocco di magia musicale, prima dell'annuncio dei vincitori per ogni categoria. In palio ci saranno buoni acquisto per strumenti musicali, ore di prove gratuite e lezioni di musica, per incentivare e supportare ulteriormente il percorso artistico dei giovani musicisti.

La serata sarà presentata da Enrico Palli.