Il San Gerolamo di Faenza è opera di Donatello? Se ne parla nella Pinacoteca comunale

Proseguono le conferenze scientifiche nella Pinacoteca comunale di Faenza. Venerdì 16 febbraio, alle 17, la professoressa Laura Cavazzini dell’Università di Trento, sarà ospite con un intervento dal titolo "Il San Gerolamo di Faenza. Donatello?". Nonostante Giorgio Vasari accrediti l’opera senza alcuna esitazione a Donatello, gli studiosi moderni non hanno ancora trovato una posizione unanime sull’autore del San Girolamo di Faenza, divisi tra chi crede che la scultura sia uscita dalle mani del grande inventore del Rinascimento e chi invece ritiene possa essere stata realizzata da un suo allievo o da un seguace. Laura Cavazzini, convinta che l’opera sia autografa di Donatello, parlerà dell’emaciata figura del San Girolamo della Pinacoteca Comunale faentina, tentando di trarre un bilancio di un secolo e mezzo di studi e ricerche.

Laura Cavazzini, docente ordinario di Storia dell’arte medievale all’Università di Trento, si è laureata all’Università di Siena, e ha svolto il dottorato di ricerca alla Scuola Normale di Pisa. Le sue ricerche sono principalmente rivolte alla scultura gotica della Valle padana, alla civiltà artistica del Gotico internazionale, al Rinascimento in Toscana e nell’Italia settentrionale. Ha partecipato a numerosi convegni e ha contribuito alla realizzazione di varie mostre, tra cui Il fratello di Masaccio (San Giovanni Valdarno 1999); Masaccio e le origini del Rinascimento (San Giovanni Valdarno 2002); Il Gotico nelle Alpi (Trento 2002); Mantegna, 1431-1506 (Parigi 2008); Da Jacopo della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento (Siena 2010); Arte lombarda dai Visconti agli Sforza. Milano al centro dell’Europa (Milano 2015); Donatello. Il Rinascimento (Firenze e Berlino 2022). La sua imponente produzione scientifica conta numerosi articoli e alcuni libri, tra i quali: Il fratello di Masaccio. Giovanni di Ser Giovanni detto lo Scheggia, catalogo della mostra di San Giovanni Valdarno, Firenze 1999; Il crepuscolo della scultura medievale in Lombardia (Firenze 2004), Il Cristo ritrovato (con foto di Luigi Briselli), Cremona 2018 e la monografia a carattere divulgativo dedicata a Donatello, Firenze 2004. Tra gli importanti progetti di ricerca di cui Laura Cavazzini ha la responsabilità scientifica, si ricordano: Per un catalogo scientifico della pittura e della scultura al Museo Nazionale del Bargello di Firenze; Mem-Id. Memoria e identità (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica); Riuso, rilavorazione e riallestimento della scultura medievale in età moderna (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica); MaSt – Mapping Stone Women (Università di Trento).