Confermata l'edizione 2021 di Terrena e sarà dedicata a Dante Alighieri

Giovedì 25 marzo è stata ufficialmente annunciata l'edizione 2021 di "Terrena", il festival della land art della Bassa Romagna. Quella del 2021 sarebbe la terza edizione del festival.

"Non abbiamo scelto un giorno qualunque per questo annuncio - spiegano gli organizzatori sui social -: oggi è il Dantedì, il giorno scelto per celebrare il Sommo Poeta nel 700esimo anniversario della sua morte. Terrena 2021 sarà dedicata proprio a Dante Alighieri".

Gli artisti evocheranno così l’antica anima dei luoghi e dei paesaggi attraversati dal Sommo Poeta, grazie ad opere ispirate alle cantiche della Divina Commedia.