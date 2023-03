"Confessioni di un malandrino", Angelo Branduardi racconta la sua vita in un libro

Il 31 marzo (ore 19) arriva alla Darsena del Sale di Cervia, per la rassegna "La musica delle parole", Angelo Branduardi, cantante tra i più amati e originali della canzone d’autore italiana, per presentare il suo libro, "Confessioni di un malandrino. Autobiografia di un cantore del mondo" (Baldini+Castoldi). Dialoga con l’autore Pierfrancesco Pacoda.

Nonostante moltissimi vedano in lui solo il menestrello di Alla fiera dell’est, Angelo Branduardi è un caso unico nella storia della musica italiana. Un musicista che nella sua carriera ha esplorato in lungo e in largo i vasti territori del suono, navigando tra le culture, tra sacro e profano, e che – prediligendo per sé la definizione di trovatore – ha fatto sì che ogni suo brano fosse un piccolo giro del mondo, per la quantità di spunti e strumenti messi in campo. È inoltre un cantore di alta spiritualità e un grandissimo divulgatore di cultura: supportato dalla moglie Luisa Zappa – da sempre autrice dei testi e stimolo costante per la sua ricerca – ha narrato le gesta di San Francesco e musicato poesie di Sergej Esenin e William Butler Yeats, ha scritto colonne sonore per il cinema e sperimentato con l’elettronica, ha raccontato favole e leggende di tutto il mondo. Con la sua voce e il suo violino, insomma, ha trasportato gli ascoltatori verso altre realtà.