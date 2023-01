Conflitti e rapporti di coppia in scena con la commedia "La ciliegina sulla torta"

Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Debora Caprioglio e Adelmo Fabo sono protagonisti sul palcoscenico del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, martedì 24 e mercoledì 25 gennaio alle ore 21, con la divertente commedia La ciliegina sulla torta, scritta e diretta da Diego Ruiz. Un testo sfacciato e piccante sulla famiglia e le sue innumerevoli dinamiche. Uno sguardo esilarante sui rapporti di coppia, sulle relazioni tra genitori e figli e sugli inevitabili conflitti tra uomini e donne. Incontro con gli Artisti: gli interpreti della commedia incontreranno il pubblico mercoledì 25 gennaio alle ore 18 presso il Ridotto del Teatro Walter Chiari (l’ingresso all’Incontro è gratuito).

Ci sono giorni speciali nella vita di ogni ragazzo che rimarranno per sempre scolpiti nella memoria: il primo bacio, la prima volta, la prima serata folle con gli amici, il primo goal, la prima volta al volante della macchina di papà. Poi ci sono degli eventi particolari della vita di un giovane, ugualmente importanti, a cui non si può proprio legare un bel ricordo: non stiamo parlando dell’esame di maturità, né della prima delusione d’amore e nemmeno di quella volta in cui Lei, la più bella di tutte, ha detto di no. C’è un particolare giorno, una specifica esperienza che è legata quasi sempre a una figuraccia di dimensioni apocalittiche e che tutti riconoscono come l’inizio della fine: la presentazione della fidanzata ai propri genitori!

Biglietti: da 26 a 15 euro.