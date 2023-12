Conselice festeggia il Natale: concerti, stand gastronomici e spettacoli

Da sabato 16 dicembre fino al 7 gennaio a Conselice l’Amministrazione in collaborazione con le associazioni e le scuole hanno organizzato numerose iniziative per celebrare le festività natalizie del 2023-2024.

Il paese lancia inoltre l’iniziativa «Comprare a Conselice»: i primi cento clienti che acquisteranno a Conselice raggiungendo 500 euro di spesa otterranno un buono da 40 euro da spendere nei negozi aderenti alla rete Viviconselice.

«Un Natale pensato in collaborazione con le associazioni di volontariato locale per dare spazio all'aggregazione e allo stare insieme dopo questo anno di difficoltà - commenta Raffaella Gasparri, assessora alla Cultura -. Ci scambieremo gli auguri sperando di donare serenità e tranquillità alla nostra comunità».

Sabato 16 dicembre alle 10.30 la biblioteca ospita «Aspettando il Natale». Dalle 15.30 in piazza Foresti la festa di Natale a cura dell’associazione Viviconselice. Ci saranno tante attività per bambini, angolo per una foto con Babbo Natale, il laboratorio con gli elfi e dei giochi a premi, a cura dell’associazione Bianconiglio, e lo stand dolce e salato gestito dal gruppo rappresentanti di classe. Alle 16.30 i canti di Natale per i bimbi della scuola primaria alla casa protetta Jus Pascendi, organizzati dall’associazione ArtLab, e alle 19 i canti di Natale della scuola primaria Foresti.

Domenica 24 dicembre in via Garibaldi e in piazza Foresti a Conselice, a cura di Pro Loco, dalle 20.30 stand con panettone, dolci natalizi e vin brulè e musica con il gruppo «Basterd Jazz», mentre alle 22.30 spettacolo pirotecnico. Inoltre, durante tutto il pomeriggio e la mattina del 25 dicembre, Babbo Natale consegna doni ai bimbi.

A Lavezzola, in piazza dei Caduti l’associazione Sagra lavezzolese organizza dalle 20.30 caldarroste, vin brulè, ciambella, dolci vari e distribuzione dei regali ai bambini; alle 21 lo spettacolo di danza «La magia del Natale» di Simphony Musical Company e alle 22 l’estrazione della lotteria.

A San Patrizio in piazza Mameli il 23 e 24 dicembre distribuzione dei panettoni agli anziani soli e il 24 dicembre dalle 20.30 alle 21 presepe vivente e distribuzione di panettone e vin brulè a cura dell’associazione Sagra del tortellone sanpatriziese, in collaborazione con la Parrocchia di San Patrizio.

Giovedì 28 dicembre alle 20.30 al centro civico «Gino Pellegrini» in piazza Foresti a Conselice il concerto d’inverno dell’associazione «Corale Ettore e Antonio Ricci» di Massa Lombarda, a cura di Pro Loco.

Domenica 31 dicembre sempre al centro civico l’evento «I comici del borgo»: un capodanno da ridere a «Cusels» con Davide Dalfiume, Giorgio Zanetti, Stefano Bellani, Giampiero Pizzol e Maurizio Borgogni, a cura del gruppo teatrale Bottega del Buonumore.

Sabato 6 gennaio a Conselice presso la sala «Il Gabbiano», in via Verdi 2, alle 15.30 lo spettacolo «Wanda Circus», giocoleria, clown, intrattenimento e animazione, al cui termine viene distribuita la calza ai bambini presenti; a cura della Pro Loco.

A Lavezzola nella sala polivalente in via Bastia 265 alle 20.15 l’associazione La Locomotiva organizza lo spettacolo per bambini e adulti «I sogni di Flavia, aspettando il Natale tra acrobazie e bolle giganti».

Domenica 7 gennaio in piazza a San Patrizio alle 14 esibizione dell’unità cinofila da soccorso e la distribuzione di calze ai bambini presenti a cura dell’associazione Sagra del tortellone sanpatriziese.

Anche le scuole hanno organizzato le loro feste di Natale: a Conselice sabato 16 dicembre presso il palazzetto dalle 9.30 alle 12 si esibisce la scuola dell’infanzia, mentre in piazza Foresti dalle 19 alle 20.30 è il turno della scuola primaria. A Lavezzola al New Petrol venerdì 15 dicembre dalle 18 alle 20 si esibisce la scuola dell’infanzia, lunedì 18 dicembre dalle 20 alle 22 la scuola secondaria di primo grado e mercoledì 20 dicembre dalle 16.45 alle 19 la scuola primaria.