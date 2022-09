Conselice: il gran premio Nuvolari fa tappa in piazza Foresti

Domenica 18 settembre dalle 10 alle 12 le vetture storiche della 32esima edizione del gran premio Nuvolari si fermeranno in piazza Felice Foresti a Conselice per una sosta e per il tradizionale timbro di gara. La scomparsa di Tazio Nuvolari, avvenuta l'11 agosto 1953, destò grande sensazione in tutto il mondo; in particolare commosse gli ideatori della Mille Miglia, Renzo Castagneto, Aymo Maggi e Giovanni Canestrini, i tre che con Franco Mazzotti, scomparso durante la Seconda guerra mondiale, avevano ideato e realizzato la «corsa più bella del mondo».

Per onorarne la memoria, modificarono il percorso tradizionale così da transitare per Mantova, città natale di Nuvolari. Da allora venne istituito il gran premio Nuvolari, da destinare al pilota più veloce e quindi da disputarsi sui lunghi rettilinei che percorrono la pianura Padana, partendo da Cremona e transitando per Mantova, fino al traguardo di Brescia.

Oltre alle quattro edizioni storiche svoltesi dal 1954 al 1957, dal 1991 a oggi si sono disputate 31 rievocazioni del gran premio Nuvolari; la formula è quella della regolarità internazionale riservata ad auto storiche. Scopo del gran premio è consentire ai piloti delle nuove generazioni di cimentarsi sulle vetture che scrissero la storia di quei giorni.