Conselice, in municipio una serie di incontri con l'autore

La biblioteca comunale "Giovanna Righini Ricci" di Conselice organizza una serie di incontri con l'autore che si terranno nel mese di settembre nella sala consiliare del municipio, in via Garibaldi 14. Questo il calendario: giovedì 1 settembre Ada Sangiorgi presenta Non meritiamo bellezza. Si tratta del secondo romanzo dell’autrice, seguito di Stai dalla

parte del mondo pubblicato nel 2020. Protagonista ancora una volta il vicequestore Gianni Vissi che indaga, dopo il malcostume della «Bologna bene», sulle infiltrazioni mafiose in Emilia.

Mercoledì 7 settembre «Assaggi di scrittore» Maurizio Garuti dialoga con Saverio Mazzoni che leggerà alcuni brani tratti dalle sue opere. Narratore e autore teatrale, Garuti è nato il 19 gennaio 1948 a Gherghenzano, frazione di San Giorgio di Piano (Bologna), da una famiglia di mezzadri. Laureato in lettere all'Università di Bologna, ha lavorato come dipendente pubblico nella rete bibliotecaria della provincia di Bologna. La sua attività di scrittore spazia dalla narrativa al teatro, dalla satira del linguaggio quotidiano alla memoria orale; frequenta il genere comico, quello drammatico, il thriller. È convinto che ogni persona racchiuda un romanzo potenziale: basta ascoltarla per trovare materia per una nuova narrazione.



Martedì 13 settembre sarà ospite il monologhista Roberto Mercadini, che presenterà L'ingegno e le tenebre. In queste pagine, Mercadini si conferma un narratore d'eccezione, che con una verve fuori dal comune sa far rivivere, scompigliati e umanissimi, i protagonisti del nostro passato e, attraverso scorci mai scontati, porta il lettore dritto al cuore di un tempo che non smetterà di sorprendere.

La rassegna continua mercoledì 21 settembre con Lia Giberti Sarti, che presenta Ziodon: un'eredità difficile, mentre l'ultimo appuntamento sarà mercoledì 28 settembre con Annalisa Fabbri e il suo I fiori di Montmartre.

Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita e inizieranno alle 21.

Inoltre, sabato 17 settembre, nell'ambito della Sagra del ranocchio, alle 18 nel giardino della biblioteca Katia Dal Monte presenta il suo ultimo romanzo tutto al femminile intitolato Naima.