Conselice: riparte la stagione cinematografica al teatro comunale

Il cartellone si aprirà con il film, in contemporanea nazionale, vincitore della Palma d’oro a Cannes 2022, Triangle of Sadness del pluripremiato regista Ruben Ostlund (già Palma d’oro a Cannes nel 2017 per il film The Square). Anche quest’anno la programmazione sarà completata da spettacoli per i più piccoli e per le famiglie. Tutte le domeniche e festivi infatti saranno proposti spettacoli adatti a questo pubblico. La rassegna dei film di animazione si aprirà con il campione di incassi Minions 2, per poi procedere con una selezione dei migliori film per bambini e ragazzi della stagione 2022-2023.



«Dopo la bellissima esperienza della stagione cinematografica 2021-2022 siamo molto contenti di poter lavorare per il secondo anno consecutivo all’interno dello splendido locale che è il teatro comunale, con una rinnovata collaborazione con il Comune di Conselice - commenta Alberto Beltrani, responsabile di Cinemaincentro -. Già lo scorso anno in un clima ancora complicato da un punto di vista sanitario la risposta del pubblico è stata al di sopra di ogni aspettativa, quindi anche quest’anno cercheremo di accontentare il pubblico di Conselice programmando ogni genere di film, con una particolare attenzione al cinema d’essai e di qualità, italiano ed europeo».



La rassegna è curata da Italsar srl, che gestisce il circuito Cinemaincentro: cinque monosale nei centri storici di Faenza, Imola, Ravenna e Conselice. Tutte le sale sono iscritte alla Fice e fanno parte del circuito Europa Cinema, a garanzia di qualità e attenzione nella scelta e programmazione dei film; durante l’estate Italsar gestisce quattro arene estive a Ravenna, Lugo, Massa Lombarda e Brisighella.



Per ulteriori informazioni e programmazione visitare il sito www.cinemaincentro.com, oppure chiamare lo 0546667411 (in orario di apertura della sala).