Contesa Estense 2024: il Rione Cento conquista il tradizionale Palio della Caveja

Si è chiusa l'edizione 2024 della Contesa Estense che ha visto il Rione Cento vincere il tradizionale Palio della Caveja, la tirata incrociata della “fune” appoggiata sopra la ruota di un carro agricolo. Tante ed entusiasmanti le sfide della settimana di Contesa che hanno visto i Rioni di Lugo competere per aggiudicarsi i vari titoli.

Nel Palio sbandieratori: vince Rione de' Brozzi, secondo Rione Madonna delle Stuoie, terzo Contrada del Ghetto, quarto Rione Cento. Nel Palio giovani alfieri: vince Rione de' Brozzi, secondo Rione Madonna delle Stuoie, terzo Contrada del Ghetto, quarto Rione Cento. Nel Palio Musici:vince Rione de' Brozzi, secondo Rione Madonna delle Stuoie, terzo Rione Cento, quarto Contrada del Ghetto. Nel Soave Creatura: vince Rione Madonna delle Stuoie, secondo Contrada del Ghetto. terzo Rione de' Brozzi, quarto Rione Cento. Nel Palio della Caveja: vince Rione Cento, secondo Rione Madonna delle Stuoie, terzo Contrada del Ghetto, quarto Rione de' Brozzi.

La competizione è stata veramente piena di passione e all'ultimo centesimo di punto tra i rioni, tanto che il Palio della Contesa Estense è stato assegnato per dieci centesimi di punto in più al Rione Madonna delle Stuoie seguito dal Rione de' Brozzi, al terzo posto il Rione Cento e la Contrada del Ghetto. Per il direttivo della Contesa Estense quella del 2024 è stata un'edizione “con un alto riscontro di pubblico che ha premiato gli sforzi fatti. Impossibile fare un paragone con lo scorso anno funestato dall'alluvione. Siamo soddisfatti perché la manifestazione cresce e trova sempre più riscontro sia tra i lughesi che tra chi arriva da fuori città”.