Foto del patrimonio culturale in mostra: al via un contest dedicato ai cittadini

Raccogliere immagini che rappresentino elementi del patrimonio culturale, del passato e del presente, sia materiali che immateriali, come saperi e tradizioni. Il Dipartimento di Beni Culturali del Campus di Ravenna dell'Unibo ha lanciato un contest aperto a tutta la cittadinanza, per stimolare una riflessione condivisa sulle ricchezze del territorio e le relative trasformazioni nel tempo. I materiali raccolti andranno a comporre una mostra fotografica da allestire presso gli spazi del Darsenale per una mostra temporanea.

La mostra sarà inaugurata il prossimo 3 ottobre, alle ore 19, presso il Darsenale. Successivamente, nell’incontro in programma per il 21 novembre, ore 19.00, sarà rivelato e premiato il vincitore del contest fotografico e, a chiusura del ciclo di Aperitivi Scientifici, ci sarà un dibattito a più voci sul tema del patrimonio culturale come elemento di dialogo tra popoli e culture.

Per partecipare al contest è sufficiente accedere al modulo disponibile cliccando qui e compilare tutti i campi richiesti, seguendo le indicazioni riportate. Sarà possibile inviare i materiali entro e non oltre il 30 settembre 2024.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito dei progetti Restart - Resilienza e Sviluppo territoriale, Patrimonio a Rischio e Tutela (finanziato nell'ambito dell'iniziativa di Ateneo Alma CaReS – Cambiamenti climatici, Resilienza, Sostenibilità) e SIRIUS - Strategie per la gestIone del patRImonio cUlturale a riSchio (attivo nel Pnrr PE05 Changes - Cultural Heritage Active Innovation for the Next-Gen Sustainable Society).